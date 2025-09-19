Destruyen las autoridades calle recién pavimentada

En condiciones desastrosas quedó la calle Ferrocarril de la colonia Industrial, luego de que fuera destruida por el municipio, la COMAPA y Obras Públicas, por lo que familias del lugar demandan su pavimentación.

“Fue precisamente hace cuatro años en que sucedió ese lamentable hecho. Ahora cuando llueve, tanto los que van a pie así como los que van en vehículo, enfrentan graves problemas para poder llegar a sus trabajos o para regresar a sus domicilios”, dijo Clara Arizbeth Flores Hernández, habitante del asentamiento humano.

Consideró que ya ha pasado mucho tiempo y que ya es el momento de dotar de una arteria digna a la colonia.

Esa calle, la Ferrocarril, se encontraba en buen estado y después de las obras que se llevaron a cabo ahí, quedó totalmente inservible y nunca la repararon.

Ahora ya es tiempo de que el gobierno municipal se dé a la tarea de ponerla en buenas condiciones y que tanto los peatones así como los automovilistas circulen por ella sin ningún problema.

La gente demanda con justificada razón que se ejecuten las obras necesarias para contar con una arteria digna porque también nosotros somos de Reynosa y porque nos asiste el derecho de que se nos tome en cuenta en cuanto a mejoramiento de la infraestructura urbana, dijo finalmente la señora Flores Hernández