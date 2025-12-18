Se dispara afluencia en la calle peatonal

Creciente afluencia de personas viene registrando la calle peatonal Hidalgo, movimiento que irá creciendo a medida que se aproxime el 24 de diciembre, por las compras navideñas.

"Aquí estamos listos para atender a toda aquella gente que venga a buscar algún presente o detalle para sus esposas e hijos por la navidad. Somos 200 los comerciantes que operamos en la calle peatonal Hidalgo", dijo su representante Raúl Gerardo Cisneros Villarreal.

Esperamos que miles de personas visiten la peatonal Hidalgo y los más de 200 negocios que aquí operan, donde la gente podrá encontrar todo lo que busca para regalar en navidad a sus seres queridos", dijo Raúl Gerardo Cisneros Villarreal.

"Aquí encontrarán todo lo que necesitan para los regalos navideños, desde ropa, calzado, perfumería, joyería y muchas cosas más y aprovechamos el momento para hacer una atenta invitación a las familias de las ciudades del sur de Texas para que nos visiten", siguió diciendo.

Esperamos muy buenas ventas en esta ocasión, pues la derrama económica por pago de aguinaldos, vacaciones, fondo de ahorro y otras prestaciones más, será muy cuantiosa.

Se espera que mucha gente tanto de esta misma ciudad, de municipios vecinos y del valle de Texas, visite la peatonal Hidalgo y los negocios que ahí están instalados, para adquirir diversos tipos de artículos para regalarlos a sus seres queridos en la noche buena y navidad.

RECUERDAN

A las autoridades de Seguridad Pública se les insiste la importancia de reforzar presencia policial en la peatonal para brindar confianza y seguridad a las familias que visitarán la arteria en los días próximos.



