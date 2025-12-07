Calle Independencia, entre maleza y olvido

La colonia Miguel Hidalgo vuelve a ser ejemplo claro de cómo el descuido oficial termina por convertirse en una carga diaria para cientos de familias. En este sector, uno de los más populosos y con mayores carencias de infraestructura, la calle Independencia —en el tramo comprendido entre Villagrán y Llera— permanece prácticamente inutilizable debido al crecimiento excesivo de maleza.

A lo largo de al menos 30 metros, el zacate ha invadido por completo uno de los carriles, obligando a automovilistas, motociclistas e incluso unidades de transporte a circular por un solo lado, generando riesgos de accidentes y entorpeciendo la movilidad. La situación, lejos de ser reciente, lleva meses sin ser atendida, a pesar de los múltiples reportes ciudadanos ante Servicios Públicos Primarios del municipio.

Meses sin atención y demanda constante

De acuerdo con vecinos del sector, la solución ni siquiera requiere una inversión extraordinaria. "Solo es necesario que envíen una motoconformadora para retirar la hierba. No pedimos pavimentación inmediata, pedimos que nos quiten el monte que ya ocupa media calle", reclamó uno de los residentes, quien aseguró que los reportes se han hecho en repetidas ocasiones y sin respuesta.

La falta de intervención ha provocado malestar creciente, pues la maleza no solo afecta la circulación, sino que se ha convertido en refugio de fauna nociva y representa un riesgo para los peatones que transitan por la zona durante la noche.

Un problema que exhibe carencias más profundas

La situación de la calle Independencia no es un caso aislado. En la colonia Miguel Hidalgo persisten calles sin pavimentar desde hace décadas, otras con baches profundos, tramos cuarteados y zonas donde el agua acumulada ha acelerado el deterioro del suelo. Los habitantes aseguran que, pese a las constantes solicitudes a la autoridad municipal, la respuesta siempre es tardía o inexistente.

"Cuando vienen las campañas, todos prometen que van a pavimentar, que ahora sí van a arreglar la colonia. Pero pasan los años y seguimos igual. Esta calle solo muestra el abandono en el que estamos", criticó otra vecina.

Impacto en la movilidad y en la seguridad

El tramo invadido por hierba complica el tránsito diario. Los vehículos deben reducir la velocidad para cruzar por el único carril disponible, mientras que el otro permanece inutilizable. Esta condición ha provocado, según los colonos, varios incidentes menores y rozones entre automóviles, especialmente en horas pico.

A ello se suma la inseguridad. Con la hierba crecida y la falta de alumbrado en algunas partes, caminar por la calle Independencia se vuelve riesgoso, particularmente para mujeres, adultos mayores y jóvenes que regresan de la escuela o el trabajo por la noche.