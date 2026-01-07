Olvido urbano en antigua Calle del Taco

Aguas negras y baches pueden apreciarse en la llamada calle Oaxaca, conocida también como la calle Del Taco, en la colonia Rodríguez.

La otrora arteria que era visitada por buena cantidad de personas que iban ahí a disfrutar de una orden de tacos de diferentes tipos y sabores, ahora luce en condiciones deplorables.

Una charca de aguas residuales se formó en la esquina de la calle Tamaulipas y Oaxaca, filtración que proviene del callejón Puebla con Sinaloa, problema que ya tiene varios días y que no ha sido resuelto por la autoridad competente.

El mal olor que despiden las aguas y que llegaron a la calle Del Taco, genera molestias entre comercios que operan a lo largo de la arteria, dijo una de las empleadas de uno de ellos, que dijo llamarse Eloisa Núñez.

Lamentó que por una parte haya un foco de infección a la vista de todos y por otro lado, la misma calle Oaxaca presente deterioros en la carpeta asfáltica al grado de que ya han aparecido varios baches de diferentes tamaños y profundidad.

A uno de ellos, quienes viven por ahí, lo han tratado de rellenar con escombro, pero pasados unos días vuelve a quedar como estaba y hay automovilistas que llegan a caer en ese hoyanco por lo que también demandan una solución al problema, antes de que la dimensión de los baches continúe creciendo.



