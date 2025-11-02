Un año con montón de tierra en la calle

Residentes de la calle 16 de septiembre en la colonia Satélite de la ciudad de Reynosa reportan que desde hace más de un año, un enorme montón de tierra quedó abandonado en medio de la calle, esto luego de que se realizan distintas reparaciones en una fuga de aguas negras, que cada vez que se registran lluvias, vuelve a brotar.

Mencionan que se ha vuelto ya un peligro, tanto para los residentes de la zona como para los cientos de automovilistas que por ahí transitan a diario, ya que se trata de una arteria bastante concurrida, la cual, debido a esta situación, en este tramo se limita la circulación a un solo carril, lo que genera largas filas durante horas pico.

Comerciantes de negocios cercanos indican que al no poder resolver la problemática, las autoridades de la Comapa se limitaron a dejar, como ya es habitual, la obra inconclusa, por lo que vecinos del lugar optaron por rellenar nuevamente el hueco con la tierra que se encontraba en los alrededores; sin embargo, cada vez que este sitio se inunda, la tierra se dispersa por toda la calle, convirtiéndose en un problema mayor.

Los afectados lanzan un llamado urgente a quien corresponda, para que atiendan este reporte ciudadano.