Comienzan el lunes vacaciones en escuelas

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo vacacional de diciembre 2025 para los estudiantes de educación básica en México comenzará este lunes 22 de diciembre, luego de que el viernes 19 de diciembre se llevara a cabo el último día de clases.

Las y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas incorporadas a la SEP, regresarán a las aulas el lunes 12 de enero de 2026, una vez que el personal docente concluya los talleres y actividades previas al reinicio del ciclo escolar.

¿Cuándo inician las vacaciones de diciembre 2025?

Cabe señalar que los niveles de educación media superior y superior cuentan con calendarios escolares propios, por lo que las fechas pueden variar dependiendo de cada institución.

Recomendaciones para un descanso seguro en vacaciones

Ante este periodo de descanso, autoridades y especialistas recomiendan a los padres y madres de familia extremar precauciones, ya que las niñas, niños y adolescentes permanecerán más tiempo en casa. Entre las principales sugerencias se encuentra prevenir accidentes domésticos, limitar el uso prolongado de aparatos electrónicos y fomentar la actividad física.

Detalles sobre el regreso a clases en enero 2026

Asimismo, se hace un llamado a cuidar la alimentación de los menores durante las vacaciones, promoviendo hábitos saludables que contribuyan a su bienestar físico y emocional, con el objetivo de que regresen a clases en óptimas condiciones al inicio del próximo año.