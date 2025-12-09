Ya se preparan estudiantes para las vacaciones

Estudiantes del nivel básico en Reynosa, se preparan para disfrutar de tres semanas de vacaciones navideñas 2025.

De acuerdo al calendario escolar 2025-2026, el último día de clases es este próximo viernes 19 de diciembre.

Desde el 22 de diciembre comienza la temporada vacacional y hasta el 09 de enero del 2026, los estudiantes gozarán de asueto escolar.

Son alrededor de 150 mil estudiantes los que asisten a clases durante estas dos últimas semanas, presentando exámenes y trabajos.

Con este cambio, ahora las vacaciones incluyen los festejos de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, ya que anteriormente los estudiantes regresaban el 06 de enero.

En total, los estudiantes tendrán 22 días continuos de descanso, uno de los recesos más amplios dentro del ciclo escolar.

Último día de clases 19 de diciembre