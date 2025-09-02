Depositan recursos para los programas sociales

Autoridades federales iniciaron el depósito correspondiente al bimestre septiembre-octubre de los programas Pensión Adulto Mayor, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y Apoyo a Madres Trabajadoras.

Lo anterior, lo otorga el Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar, del 1 al 25 de septiembre.

El pago se realizará de manera directa, siguiendo el orden de la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios.

Sr informó que a partir de la fecha asignada en el calendario, los recursos estarán disponibles para su retiro.

El calendario establece que el 1 de septiembre inician los depósitos para quienes su apellido comience con la letra A, mientras que el 2 de septiembre corresponde a la letra B y el día 3 a la letra C, el 5 de septiembre se realizará el pago para las letras D, E y F, la programación continuará el 8 de septiembre con la letra G, el martes 9 con H, I, J y K, y el miércoles 10 con L.

Los beneficiarios con apellido que inicie con la letra M tendrán tres fechas: el jueves 11, viernes 12 y lunes 15, posteriormente, el miércoles 17 se depositará a las letras N, Ñ y O, y el jueves 18 de septiembre a P y Q, mientras que el turno de la letra R será el viernes 19 y lunes 22. El martes 23 de septiembre corresponderá a los apellidos que inicien con S, el miércoles 24 a T, U y V, y finalmente el jueves 25 a las letras W, X, Y y Z.