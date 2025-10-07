Dispersan recursos de beca ´Rita Cetina´

Autoridades federales comenzaron con la dispersión de recursos correspondientes al primer bimestre del ciclo escolar 2025-2026 de la beca "Rita Cetina".

De acuerdo con el calendario de pago, los depósitos se realizaron este lunes 6 de octubre al 17 de octubre, conforme a la letra inicial del apellido del titular de la tarjeta del Banco del Bienestar.

El esquema aplica exclusivamente para familias beneficiarias de continuidad, es decir, aquellas que ya cuentan con su tarjeta bancaria y han recibido apoyos en bimestres anteriores.

El calendario oficial marca que se depositará el dinero el lunes 6, a los que el apellido inicie con la letras A y B; martes 7, letra C; miércoles 8, letras D, E y F; jueves 9, letra G; viernes 10, letras H, I, J, K y L; lunes 13, letra M; martes 14, letras N, Ñ, O, P y Q; miércoles 15, letra R; jueves 16, letra S, y viernes 17, letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios verificar el saldo de su tarjeta antes de acudir a las sucursales para evitar aglomeraciones y asistir únicamente en la fecha correspondiente.