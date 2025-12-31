Enésima falla del cajero automático de Bienestar

Otra vez sufrió descompostura el cajero automático con que cuenta el Banco Bienestar de la colonia Miguel Hidalgo.

Muchas personas que habían acudido a retirar dinero del aparato en cuestión, se retiraron, pero otros, los adultos mayores, fueron atendidos en las oficinas administrativas.

El problema volvió a presentarse la tarde noche del pasado lunes y el martes en consecuencia, amaneció fuera de funcionamiento.

Según una empleada de la institución, el desperfecto ya fue reportado a la instancia correspondiente por lo que se espera que la falla sea corregida en el menor tiempo posible.

Ya se avecinan los días en que se pagará el primer bimestre del 2026 en los distintos programas entre ellos Pensión Bienestar, Mujeres Bienestar, personas con discapacidad, entre otros más y la idea es de que el cajero se encuentre operando de manera normal antes de que inicien los depósitos de dinero a los beneficiarios.

Pero mientras tanto, personas que acuden a retirar o a checar saldo, se encuentran con la desagradable noticia de que el cajero se encuentra fuera de servicio otra vez.

Apenas hace un par de días, sucedió una descompostura y ahora otra vez el mismo problema, que origina molestias sobre todo a quienes vienen en transporte público desde colonias muy alejadas como San Valentín, Bugambilias, de colonias situadas por carretera Reynosa a Río Bravo incluidas las existentes por la carretera Ribereña, entre otras màs.



