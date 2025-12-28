Banco Bienestar, fuera de servicio

De nueva cuenta, el único cajero automático con que cuenta el Banco Bienestar Sucursal Miguel Hidalgo, se encuentra fuera de servicio por una falla que presentó desde hace un par de días.

Del problema, informan con un anuncio de No Funciona, escrito en hoja de máquina colocada en el acceso a la institución gubernamental

El incidente provocó airadas críticas contra quienes deben de mantener en buen estado el aparato al que acuden centenares de personas a retirar dinero producto del pago de pensiones Bienestar, becas Benito Juárez, apoyos económicos para Mujeres Bienestar, discapacitados, entre otros más.

La falla que presentó el cajero obligó a mucha gente a recurrir a tiendas para efectuar alguna compra y así poder solicitar a las cajeras que les hicieran el favor de retirar una parte o la totalidad del depósito hecho por el gobierno federal.

Hasta el pasado 24 de diciembre, las filas de personas que se formaron a las afueras del lugar donde opera el banco Bienestar, fueron numerosas.

Algunas gentes que acudieron a cobrar su dinero y que se encontraron conque no servía el cajero, se retiraron notablemente molestas del lugar del que dijeron debiera contar con por lo menos dos o tres aparatos de ese tipo para que la atención que se brinde sea más ágil, más rápida y con menos pérdida de tiempo para los interesados.

Así, personas discapacitadas, adultos mayores y jóvenes, demandaron mayor atención a ese tipo de situaciones que les hacen perder tiempo a quienes desde lejanas colonias se trasladan hasta el bulevar Miguel Hidalgo en la colonia del mismo nombre a hacer algún movimiento en el Banco Bienestar vía cajero que desde hace dos días que está descompuesto.

Al decir de usuarios de la institución, ese lugar debiera tener dos o tres aparatos y no solamente uno.