Expide cajero automático actas de nacimiento certificadas en el estado

Con la finalidad de agilizar trámites, la Oficialía Primera del Registro Civil en Reynosa, cuenta con el servicio de impresión de actas certificadas, a través de cajero automático, el cual permite obtener documentos oficiales de manera rápida y sin necesidad de acudir a ventanilla.

Eduardo Herrera Villarreal, titular de la oficialía, comentó que en los cajeros se permite imprimir actas tanto del estado de Tamaulipas como de cualquier entidad federativa del país, siempre y cuando se encuentren disponibles en la plataforma nacional del Registro Civil.

"Tomen en cuenta que tenemos disponible el cajero para la impresión de actas, si el usuario sabe que su acta está correcta o su CURP está correcto, sin ninguna duda puede acudir al cajero y ahí se hace su trámite rápido, como si estuviera aquí en el registro", dijo.

El documento que se imprime en el cajero automático tiene validez oficial y es considerado una acta certificada, por lo que puede ser utilizada en trámites escolares, bancarios o legales sin inconveniente alguno.

Y DE OTROS ESTADOS

Con esto se reducen los tiempos de espera y se evita aglomeraciones, sobre todo en temporada de alta demanda.

"Esa acta que le expide el cajero ya es acta certificado, de Tamaulipas y de otros estados, todos los estados, todos los de la República son los interestatales, mientras estén en la plataforma ahí van a estar ya en el cajero, ahorita ya tenemos también ese servicio de darle las actas de otros estados", expresó.



