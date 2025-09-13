Se derrumban techos falsos de una escuela

Techos de varios salones de la Escuela Primaria Litha Peña de Garza de la colonia Mano con Mano, se están derrumbando, por lo que un grupo de madres y padres de familia llaman a prevenir una tragedia.

"Ya se lo hemos dicho en varias ocasiones al director José Martinez Favela, pero él no considera prioritaria la reparación del cielo falso del que se han desprendido varias piezas que por fortuna no han caído sobre educandos y tampoco sobre los docentes, pero el peligro de que puedan causar un accidente, persiste", dijo Sofía García, una de las quejosas.

Madres y padres de familia acusaron al director de la primaria de tener la escuela en deplorables condiciones.

"Con el dinero que ha ingresado a la escuela vía pago de inscripciones, la escuela debería estar en óptimo estado, pero es todo lo contrario, está en deplorables condiciones ah pero su oficina, esa sí que está mucho mejor que los salones de clase", le reclamaron al director en una plática sostenida en las afueras del lugar y que continuó minutos después ya en el interior del mismo.

Y aún así, el director hace que los niños tomen clases en esas condiciones de riesgo, dice que no es prioridad y que no hay presupuesto para ese tipo de trabajos, le estamos exigiendo una respuesta favorable pero no nos la da", siguió diciendo.

SIN LUZ

Casi toda la presente semana estuvimos sin energía eléctrica y así querían que enviáramos a los niños a la escuela para exponerlos al intenso calor que se sintió al interior de las aulas, dijo otra quejosa El servicio se reanudó a partir de éste viernes, sostuvo.

En lo que consideraron como un abuso en toda la extensión de la palabra, acusaron a autoridades de la institución de negar la inscripción de estudiantes que no han pagado el pago de la inscripción que por cierto son cifras excesivas y altamente lesivas para la economía de los padres y madres de familia.

Las cantidades a pagar son de $1,200.00 por alumno y si son dos, aumenta a $1.400.00 y si son tres, $1,600.00.

Hoy por cierto, varios grupos de escolares recibieron sus clases fuera de los salones porque según el conserje no dejó las llaves por un asunto de urgencia que tenía en lo personal.

Varios grupos de alumnos recibieron sus clases fuera de sus aulas porque no había llaves para abrirlas.

EXIGEN CUENTAS CLARAS

"Estamos exigiendo cuentas claras , rendición de cuentas . Yo tengo tres años aquí y nunca nos han informado en qué se ha gastado el dinero que capta la escuela por pago de inscripciones y cada año tiene que renovarse la mesa directiva y tampoco eso han hecho hasta el momento", dijo Brianda Rueda, también madre de familia.

, . Yo tengo tres años aquí y nunca nos han que capta la escuela por pago de inscripciones y cada año tiene que renovarse la mesa directiva y tampoco eso han hecho hasta el momento", dijo Brianda Rueda, también madre de familia. Otra necesidad urgente también es lo referente al agua que no llega en cantidad normal al plantel pero además es importante que esté el tinaco y la bomba en buenas condiciones así como un purificador para evitar que los alumnos tengan problemas al momento de utilizarla ya sea para los sanitarios o bien para lavarse las manos", añadió.

´Son malos entendidos´, dice el director

Hay malos entendidos dijo el director de la Escuela Primaria Litha Peña de Garza, al referirse a las demandas y acusaciones hechas por un grupo de padres y madres de familia que le exigieron atender las varias necesidades que se enfrentan ahí.

"En el caso de los daños que presentan los cielos falsos de algunos salones de clase, anunció que esto se atenderá en su momento, primero vamos a revisar la situación que prevalece al interior de las mismas aulas", dijo José Martínez Favela, director.

Reconoció que durante casi una semana estuvieron sin energía eléctrica en la escuela porque se presentó una falla que ya se reparó.

A señalamiento hecho por algunas madres de familia por cuanto a que están condicionando la inscripción de los alumnos al pago de la cuota voluntaria, negó que eso esté sucediendo y que hay acuerdos tomados por la mesa directiva al respecto.

De los alumnos que estudiaron ayer viernes en los patios del plantel, dijo que se debió a que el conserje salió de emergencia a una cirugía y olvidó dejar las llaves de algunos salones, pero que en un rato mas las llevarían ahí.

Los educandos recibieron su enseñanza bajo la sombra de árboles.



