Caen casos de Covid-19, pero virus está al acecho

Néstor García Prugue, director del Hospital General de Reynosa comentó que al igual que el sarampión, la influenza y otros padecimientos virales, el Covid continúa siendo monitoreado por la vigilancia epidemiológica en la región, por lo que no debe considerarse un riesgo erradicado.

"Está atenta la vigilancia epidemiológica, está al tanto de casos como sarampión, en fin, hay muchos problemas virales, Covid todavía sigue siendo una realidad, o sea, no está exterminado, claro, ya no como en las épocas anteriores, pero sí hay influenza, etcétera", dijo.

Actualmente el covid-19 sigue presente, aunque fue diferente y difícil en el 2020 cuando había temor ante los fallecimientos y complicaciones que dejó la enfermedad.

En el presente se ha normalizado, ya es una más de la lista de padecimientos que se presentan durante el año, aunque principalmente en la temporada invernal.

El usar el cubrebocas aún se aplica en algunas personas ante enfermedad respiratoria, pero son pocos los que lo aplican.



