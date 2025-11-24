Nivelan cables de luz en escuelas de la Bellavista

Para tranquilidad y seguridad de la población escolar de las escuelas primarias Lauro Aguirre y Justo Sierra de la colonia Bellavista, ya fueron nivelados los cables que representaban un peligro y que ya estaban a muy baja altura frente a ambos planteles.

"Ante el riesgo que representaban, nos dimos a la tarea de solicitar la intervención de las autoridades pertinentes a efecto de que enviaran a alguna cuadrilla a solucionar el problema", dijo Juan Enrique Hernández Sandoval, director de la primaria Lauro Aguirre.

Afortunadamente se tuvo una respuesta positiva e inmediata y ahora el cableado en su conjunto se encuentra en su nivel normal desapareciendo por tanto el peligro que representaba para el alumnado que por las banquetas llegaba a las puertas del par de instituciones educativas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades que intervinieron se enlazaron con empresas de televisión por cable y telefonía para que levantaran el nivel de los cables que son de su propiedad y responsabilidad y que ya estaban a muy baja altura.

¿Qué opinan los padres de familia?

Madres y padres de familia expresaron muestras su agradecimiento al director por haber hecho las gestiones pertinentes en bien de estudiantes y también de docentes que tenían que evadir el cableado en cuestión.