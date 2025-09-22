Cables colgando, peligro en las calles de Reynosa

El exceso de cables que pertenecen a empresas de telecomunicaciones y cuelgan de los postes en distintos sectores de la ciudad se ha vuelto ya un verdadero problema, tanto para residentes como para conductores, esto debido a que, por el estado en el cual se encuentran, fácilmente son alcanzados por camiones repartidores, hecho que puede desencadenar una serie de accidentes y fallas en el suministro de otros servicios.

En la ciudad de Reynosa no se cuenta con un control de este tipo de situaciones, donde debería ser responsabilidad de las empresas particulares retirar el cableado luego de que un servicio es cancelado; sin embargo, los trabajadores de dichas compañías simplemente se limitan a desconectarlos dejándolos abandonados, e incluso en ocasiones colgando de otros cables.

Esta situación se replica cada vez que un servicio de telefonía o telecomunicaciones es contratado por las familias, provocando una sobrecarga en los postes e incluso generando enredos en líneas que conducen energía eléctrica, lo que vuelve esta práctica un peligro latente.

"Esos cables los tumbó un camión de los que reparten agua; vinieron a arreglarlo, pero dejaron el roto ahí colgando, que porque no era de su compañía. Ahora ahí está el cable enredado entre los cables de la luz; no sabemos si esa es la causa, pero seguido tenemos apagones. Queremos que nos apoyen, que venga quien tenga que revisar esto antes de que ocurra una tragedia", es la solicitud de Sanjuanita Cantú, quien reside en la calle Circuito B del Fraccionamiento Río Grande.

Los cables cuelgan de manera peligrosa sobre los vehículos, estacionados a un costado de la banqueta.