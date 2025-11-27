Demandan reanudar búsqueda en 30 fosas

Este miércoles, representantes del colectivo Amor por los Desaparecidos se presentaron en acompañamiento de Derechos Humanos así como de un asesor jurídico ante las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, para exigir la reanudación inmediata de las labores de búsqueda en el rancho La Rosita, en Reynosa, así como en más de 30 fosas y sitios de exterminio localizados desde 2023.

¿Qué ocurrió?

Edith Gonzalez, representante del colectivo, aseguró que la agente del Ministerio Público había comprometido la continuación de la prospección autorizada previamente por un juez, pero el procedimiento quedó inconcluso. Detalló que, a pesar de que en marzo de este año se localizaron nueve cuerpos en un predio de La Rosita, la Fiscalía únicamente realizó el levantamiento de los torsos, sin continuar la búsqueda de extremidades u otras posibles evidencias.

"Quedó pendiente todavía la mitad o más de la mitad del rancho y fue un pedacito nada más donde se aprobó la búsqueda, quedando pendiente toda el área restante del rancho, La Rosita y bueno hasta ahorita, no ha habido ningún seguimiento por parte del Ministerio Público", aseguró González.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El colectivo advirtió que la falta de continuidad en los trabajos podría dificultar la identificación de los cuerpos, pues con el paso del tiempo entran en reducción esquelética, lo que borra tatuajes y otros rasgos de reconocimiento. Asimismo, señalaron la falta de seguimiento por parte de las autoridades, hecho que ha causado indignación entre las familias afectadas, quienes continuarán manifestando su inconformidad hasta que su voz sea escuchada.