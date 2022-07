Asociaciones se unen contra grave falta de medicamentos

La campaña funciona a través de la plataforma "cerodesabasto.org", y permite al ciudadano hacer denuncias anónimas.

"Queremos que la ciudadanía denuncie lo que está pasando, que informe dónde y cuándo no hubo medicamento, desgraciadamente cada vez son más los reportes que recibimos acerca de que una receta no pudo surtirse, entonces buscamos que las autoridades identifiquen y se hagan responsables, no es un tema de confrontación, solo de evidenciar la urgencia, las condiciones del sistema de salud", refirió Andrés Castañeda Prado del colectivo Nosotrxs.

Esta propuesta surgió y se habilitó en el 2019, hasta la fecha acumula miles de reportes sobre desabasto de medicamentos, que incluyen municipios en Tamaulipas.

Las consecuencias que enfrentan los pacientes cuando su receta no es surtida, se han derivado incluso hasta en fallecimientos.

"Esto es algo grave, sobre todo en pacientes con cáncer, hemos documentado aquí en la frontera varios casos de pacientes que han fallecido debido a que no hay medicamento ni tampoco para comprarlo, la solución de las instituciones es que se esperen a que lleguen, pero cómo, imagínense el estado de salud, los malestares, todas las consecuencias que esto trae", refirió Odeth Ortiz Melhem de la asociación educancer. ,

Al adherirse a esta campaña nacional, los colectivos también firmaron un documento con al menos cinco peticiones dirigidas a las autoridades estatales y federales.

"La responsabilidad es de ambos niveles, la salud es un derecho y el acceso a los medicamentos también, no queremos que se sigan excusando con la pandemia", coincidieron Norma Leticia Guerrero y Patricia García Maldonado.