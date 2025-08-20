Pondrán mayor atención al bullying en las escuelas

Durante la celebración de la reunión regional de jefes de sector y supervisores en Reynosa fueron abordados distintos temas respecto al inicio del nuevo cicloescolar 2025-2026, donde autoridades escolares tuvieron la oportunidad de destacar aspectos de su especial interés.

Dicho evento contó con la asistencia del secretario de educación del estado de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, quien habló sobre temas importantes como el uso de uniformes escolares, dijo pese a no ser obligatorio, coincide con el personal docente respecto a la seguridad que le brinda a los estudiantes el poder ser identificados como tal, cuando lo portan.

Asimismo, refirió que en Tamaulipas se cuenta con protocolos establecidos para aplicarse por parte de los directivos en caso de registrase alguna situación de violencia o abuso sexual en las escuelas, esto a fin de evitar un daño mayor a los alumnos involucrados.

"Este programa del abuso sexual, del bullying, nos lo preguntan a cada rato. Tamaulipas consta ya de tres guías para orientaciones que el supervisor, el director y el jefe de sector deben hacer. Algunas son preventivas y otras correctivas. No es discriminación, pero algunas veces vemos que esos problemas se nos salen de las manos porque el director, el supervisor o el jefe de sector no conocen el protocolo para estos casos", detalló el secretario.

Antes de concluir, enfatizó la importancia de que los padres de familia se involucren y participen dentro del entorno escolar así como desde el hogar. "Hoy en día tenemos que asociarnos mucho, los padres de familia y la escuela, para que podamos educar a sus hijos. Tú cuando nada más te preocupas como director o jefe de sector por los alumnos, nos está quedando el tripié cojo."



