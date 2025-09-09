Reynosa se prepara para buena cosecha

En los ejidos de Reynosa han estado cayendo puras bendiciones convertidas en lluvias y una gran cantidad de humedad que han dejado en las parcelas, lo que servirá de mucho para que las tierras vayan teniendo el piso necesario y suficiente para garantizar una buena cosecha en el ciclo agrícola entrante.

"Según las notificaciones que hemos recibido hasta el momento, señalan que por ejemplo en el ejido Periquitos ya van 7 pulgadas de lluvia; en Santo Niño, 5; en los ejidos situados por la brecha El Becerro, también 5 así como igual cantidad en El Charco", dijo Gabriel Armendáriz Escobedo, dirigente del Comité Municipal Campesino.

Por el rumbo de Reynosa Díaz, también ha caído buena cantidad de lluvia y todo eso es bueno para los compañeros que ya están pensando en las siembras del siguiente ciclo agrícola de temprano. Realmente estamos de plácemes por toda la lluvia que nos ha tocado en esta ocasión y de acuerdo a los pronósticos de lluvia, todavía en los próximos siete o un poco más de días, seguirán registrándose las precipitaciones pluviales, añadió el líder agrario local.

En los ejidos donde ha llovido buena cantidad de pulgadas, hay beneplácito y bueno, generalmente el mes de septiembre es mes de lluvias y estas ya llegaron y llegaron en buen grado, terminó diciendo Armendáriz Escobedo.



