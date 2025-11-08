Esperan millonaria derrama durante los días del Buen Fin

De hasta cuatro a cinco mil millones de pesos podría ser la derrama económica que se genere en Reynosa por el Buen Fin que iniciará el 13 de noviembre y concluirá el 17 del mismo mes.

Lo anterior fue anunciado por Gildardo López Hinojosa, presidente de la CANACO SERVyTUR, en rueda de prensa celebrada ayer viernes en las instalaciones del IRCA (Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes).

"Tenemos registrados 1,300 negocios pero queremos llegar a los 1,500 y entran desde comercios, hoteles, restaurantes, servicios y empresas de turismo. Incluso pueden participar negocios que no estén registrados ante alguna organización empresarial", dio a conocer el mismo líder de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la ciudad.

Al abundar sobre el tema, señaló que tenemos negocios de electrónica, electro domésticos y más que han llegado a nuestra fronteriza ciudad y la gente ha dejado de ir al Valle de Texas porque los precios de la mercancía son muy similares y por eso pensamos que podemos alcanzar esos montos tan importantes para nuestro municipio.

López Hinojosa invitó a la ciudadanía a aprovechar las ofertas del Buen Fin, (que cumple ya XV años de haberse creado), a que no acudan al Valle de Texas, que se queden en Reynosa y que comparen precios, que compren lo hecho en México, lo hecho en Tamaulipas y lo hecho en Reynosa.

Presentes en el evento estuvieron José Luis Márquez Segura, titular de la PROFECO Zona Nor oriente así como la regidora de la Comisión de Fomento Económico y Comecrio Exterior, entre otras personas más.



