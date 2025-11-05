Anuncian fechas para ventas del Buen Fin

Representantes del comercio organizado en Reynosa anunciaron que este año el Buen Fin se tiene programado del 13 al 16 de noviembre. Roberto Cruz, director general de la CANACO, aseguró que se mantienen positivos ante las expectativas de ventas para esta temporada.

"Esperamos tener un buen cierre de año con el inicio del Buen Fin y, obviamente, con la temporada de ventas navideñas. Ya tenemos todo listo para la gran fiesta comercial más grande del comercio en México.

Detalló que las distintas empresas y comercios aún se encuentran en proceso de registro, por lo que aún no se cuenta con un balance certero con respecto al número de participantes con los cuales se contará para este 2025.

Asimismo, lanzo una invitación para todos aquellos que deseen participar o que cuenten con dudas respecto a la dinámica a seguir, a que se acerquen a la cámara, ya que con gusto resolverán sus dudas a fin de que logren aprovechar al máximo esta temporada alta.



