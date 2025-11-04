SAT invita a participar en el XV del Buen Fin





A fin de fomentar la formalidad y promover el uso de medios de pago electrónicos e impulsar el consumo interno, el Servicio de Administración Tributaria convoca a la ciudadanía y al sector comercial a sumarse a la décimo quinta edición de El Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

Los comercios interesados en participar deberán registrarse en www.elbuenfin.org antes del 12 de noviembre y cumplir con los siguientes requisitos: contar con RFC activo y válido, buzón tributario con medios de contacto actualizados, opinión de cumplimiento positiva, y al menos una terminal punto de venta activa para operaciones electrónicas.

LOS PREMIOS

Se contará con el Sorteo El Buen Fin, que repartirá una bolsa total de 500 millones de pesos en premios entre consumidores y comercios participantes.

Se entregarán 400 millones de pesos en premios para tarjetahabientes, incluyendo un premio mayor de 250 mil pesos y 321 mil 260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos, los cuales se depositarán directamente en la tarjeta utilizada para la compra.

PARA COMERCIOS

Asimismo, se destinarán 100 millones de pesos para los comercios participantes, con un premio mayor de 260 mil pesos y 4 mil 987 premios de 20 mil pesos.

Los depósitos se realizarán de manera directa en las cuentas de los establecimientos ganadores.

De acuerdo con el SAT, podrán participar los consumidores que realicen al menos una compra de 250 pesos o más durante el periodo del programa, utilizando tarjetas de débito o crédito en establecimientos previamente inscritos en la página www.elbuenfin.org.

15 AÑOS DE EXISTENCIA

La lista de ganadores estará disponible en el minisitio oficial del sorteo en www.sat.gob.mx/minisitio/SorteoElBuenFin/index.html, y los premios se depositarán antes del 6 de enero de 2026.

El Sorteo El Buen Fin se realizará el 5 de diciembre a las 12:00 horas y será transmitido en vivo a través del canal oficial @satmx en YouTube.



