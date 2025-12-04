Temen brote de dengue por las recientes lluvias

Temen brote de dengue en Reynosa ante la aparición de plagas de zancudos en muchas colonias, sobre todo en las que se ubican a corta distancia de canales, drenes, laguna La Escondida así como del Río Bravo.

Ante tal situación, se exhorta a autoridades de Salud Bienestar que pongan en marcha a la mayor brevedad posible una campaña emergente de fumigación y nebulización a fin de eliminar al mosco en estado adulto, pero también una cruzada de abatización para matar al insecto a nivel de larva.

El problema se derivó de las recientes precipitaciones pluviales que han azotado a la ciudad, dicen residentes de las colonias en donde se han multiplicado en los últimos días ese tipo de insectos.

¿Qué acciones se tomarán contra el dengue en Reynosa?

La campaña de fumigación y nebulización debe ponerse en marcha antes de que empiecen a surgir los primeros casos de la mencionada enfermedad, señalan quienes dicen ya no soportar la presencia y las agresiones de los zancudos.

Familias que habitan la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas se quejan de que sobre todo muy temprano o antes del anochecer es cuando puede observarse gran cantidad de moscos por lo que se teme que estos insectos puedan provocar la aparición de casos de dengue clásico o hemorrágico.

Impacto de las lluvias en la proliferación de zancudos

La misma situación se vive en las colonias El Anhelo, Almaguer, Jacinto López I y II, Pedro José Méndez, Satélite, Ramón Pérez en sus tres sectores, entre otras asentamientos humanos más en donde quienes las habitan solicitan el apoyo de quienes están al frente de Salud Bienestar para que tomen las acciones pertinentes.

Son sobre todo los pequeños así como los adultos mayores los que mayor riesgo corren ante la creciente plaga de zancudos que ya aparecieron por todos lados tras las últimas precipitaciones pluviales que cayeron a lo largo y ancho de la ciudad.