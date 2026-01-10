Bromas al 911 ponen vidas en grave riesgo

Las llamadas de broma a las líneas de emergencia se han convertido en un problema constante y de alto riesgo para la atención oportuna en la Cruz Roja de Reynosa, que reporta alrededor de 250 llamadas de broma al mes.

Cruz Roja Buenos Días: ¿Cuál es su emergencia? Responde la operadora o el operador en turno, pero muchas veces el pedido de auxilio no es real y por el contrario cuelgan, insultan o pasan información que es errónea.

Hace 10 años durante las madrugadas, una persona del sexo masculino, hacía llamadas de forma hostigante o de ataque sexual verbal, cuando el personal femenino de la benemérita institución estaban de turno marcaba e insultaba con contenido sexual muy fuerte: tras identificar el número y dejar de contestar esas llamadas, el hostigamiento cesó.

LA LÍNEA DE LA VIDA

Aunque para algunos pueden parecer actos inofensivos, para la Cruz Roja local representa la posibilidad real de que una emergencia verdadera no sea atendida a tiempo, poniendo la vida en peligro del ciudadano que en realidad si necesita la atención.

De acuerdo con la Cruz Roja Mexicana, delegación Reynosa, en un periodo normal de 24 horas se reciben entre 7 y 10 llamadas falsas, esta cifra, que podría parecer menor, adquiere otra dimensión cuando se multiplica por días o mes y cuando se analiza el impacto operativo que cada una de estas llamadas genera en los servicios de emergencia.

Julián Barajas Silva, vocero de la Cruz Roja en Reynosa, explicó El Mañana que el área de radio operación cuenta con mecanismos para identificar este tipo de comunicaciones, a través del identificador de llamadas, el personal detecta números que realizan llamadas constantes de broma y cuando un número registra este comportamiento de manera repetida, se coloca en una lista interna de identificación para que el operador sepa que se trata de una llamada de broma.

Uno de los mayores riesgos ocurre cuando las llamadas de broma no se limitan a colgar o insultar, sino que simulan una emergencia real, ya que, en estos casos, los "bromistas" proporcionan calles, referencias y números de casa correctos, lo que provoca el desplazamiento de una ambulancia y al llegar al domicilio señalado, el personal confirma que nadie solicitó el servicio.

Esta práctica lleva a que una ambulancia esté ocupada mientras, a varios kilómetros de distancia, cuando una persona enfrenta una situación de vida o muerte real.

"Hay llamadas de broma en que te cuelgan solamente, en donde te insultan o te quieren pasar información que es errónea, entonces, el radio operador ya lo identifica y ya sabemos que ese número va a estar, digamos, en la lista negra y es así como nos estamos manejando en el área que es donde entran todas las llamadas de nuestra línea de emergencia, y también se atienden las llamadas que deriva el C5, el 911, para brindar alguna atención de emergencia", dijo.

SE PIERDE TIEMPO QUE DA VIDA

El vocero de la Cruz Roja subrayó que atender una llamada y movilizar una unidad puede tomar entre 5 y 10 minutos en condiciones normales, pero Reynosa es una ciudad extensa y, en horarios de alta carga vehicular, los tiempos de respuesta pueden extenderse dependiendo de la distancia de 15 o incluso 20 minutos, dependiendo de la institución que atienda la emergencia y de la zona donde ocurra el incidente y en trayectos largos, como la carretera Reynosa-San Fernando, cada minuto cuenta.

La problemática se agudiza durante los periodos vacacionales, especialmente en diciembre y enero, ya que, de acuerdo con la Cruz Roja, es en estas fechas cuando se incrementa el número de llamadas de broma, principalmente porque los menores permanecen más tiempo en casa y tienen mayor acceso a teléfonos móviles.

"Hay una logística, se está trabajando para que esto disminuya los tiempos de respuesta, pero lo que nos va a ayudar bastante, es trabajar en educación y explicar cuál es la función de una línea de emergencias y que no se vaya por llamadas de broma".

RESPONSABILIZAN A MENORES DE EDAD

Señaló que normalmente son menores que apenas tienen el acceso al teléfono y que es por eso que lo utilizan para hacer las llamadas.

"Imagínate, si para esa llamada la atendimos y se ocupó una ambulancia, pero en otro domicilio a 40 minutos de distancia es una verdadera urgencia, entonces el tiempo y el trayecto, todo se puede ahorrar y puede definir entre salvar o no una vida", expresó.

Ante esta situación, la institución ha optado por contactar a los padres o tutores cuando se identifica que las llamadas provienen de menores.

¿Han iniciado algún procedimiento con en algún caso?

"No legal, pero sí hemos tenido el contacto con los familiares, porque la mayoría de las bromas son menores que tienen acceso a teléfono, marcan el número directamente y entonces nosotros lo que hacemos es identificar el número, hacemos una llamada, si contesta mamá o papá, les explicamos de dónde hablamos, qué es lo que está pasando, y hacerle ver que su menor está cometiendo una falta, ahorita ya es un delito hacer llamadas de broma a las líneas de emergencia, que tenga conciencia y que nos apoye en eso", recalcó el Vocero de la Cruz Roja de Reynosa.

Y agregó: "se puede inclusive en la Ciudad de México, si no me equivoco hace como 5 años se implementó ver los números de broma que eran insistentes y se marcaba la empresa telefónica para que los bloqueara, con todas las justificaciones ya legales, son medidas muy drásticas, pero imagínate todos los días se va a ver involucrada o intervenida la línea de emergencias por una persona que está marque, marque, marque, que no necesita nada, que solamente quiere bromear, yo creo que si es necesario".



