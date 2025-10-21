Invitan a brigada médica enfocada a salud visual

Invita Cruz Roja Mexicana, delegación Reynosa, a su brigada médica con enfoque en salud visual, la cual tendrá lugar este martes 21 en sus instalaciones ubicadas en Bulevar Morelos a la altura de la colonia Anzalduas.

Informaron que dicha actividad tendrá lugar de nueve de la mañana a 12 del mediodía, donde se estarán ofreciendo consultas médicas y valoración por parte de personal médico especializado, esto a fin de que la población cuente con una atención preventiva, evitando así complicaciones mayores.

Cabe señalar que las consultas se estarán ofreciendo a precios accesibles, por lo que se invita a todas aquellas personas que cuenten con algún problema visual a que acudan a recibir la atención correspondiente.

"Invitamos a todas las personas que quieran realizarse un estudio o una valoración por personal médico especialista en el área de la vista. Estaremos dando este tipo de consultas a bajo costo y también atención para aquellas personas que sufren de cataratas", expresó Julian Barajas, vocero de la Cruz Roja.

Dichas acciones se realizan en colaboración con el Hospital La Carlota, el cual se encuentra localizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, esto gracias al convenio de colaboración con el que se cuenta; asimismo, se informó que se trabaja para lograr gestionar una o dos operaciones de cataratas para pacientes de bajos recursos, las cuales se estarían realizando de manera gratuita.

"Por ahí se está logrando otro convenio más para que se pueda realizar de forma gratuita la cirugía de cataratas a una o dos personas", indicó Barajas.



