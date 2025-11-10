Borran multas y recargos para autos del 2011-2016

A fin de incentivar la regularización de vehículos modelo 2011 al 2016 con adeudos, la Oficina Fiscal ofrece a los propietarios la posibilidad de ponerse al corriente mediante un pago único.

El costo del trámite es de 5 mil 990 pesos, con la condonación del 100 por ciento en multas y recargos.

La medida forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Finanzas Estatal, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones vehiculares.

El programa estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que se recomienda no dejar pasar la fecha límite.

De la misma forma, se ofrecen pago de 905 pesos por baja extemporánea y 453 por trámite de compra-venta.

Los trámites pueden realizarse en la Oficina Fiscal, o bien, a través del portal oficial.

Con este tipo de incentivos, se busca que los dueños de los vehículos no tengan adeudos.



