Se incendia carnicería y asadero

El personal de bomberos logró controlar a tiempo un incendio que se registró en una carnicería y asadero.

El siniestro se registró minutos después de las 10:00 horas en el bulevar Rodolfo Garza Cantú, o más conocido como Río Purificación con calle Segunda de la colonia La Presa, en la carnicería denominada El Berrendo, a donde arribaron brigadistas voluntarios que realizaron el cierre de la circulación vial por algunos minutos en espera de los cuerpos de emergencia.

El personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron de manera rápida debido a la cercanía con sus instalaciones, por lo que realizaron las acciones pertinentes para combatir el fuego que amenazaba con consumir el negocio; tras algunos minutos de maniobras, lograron controlar y sofocar el incendio.

Los empleados del negocio señalaron que el incendio se ocurrió en el área del asadero de la carnicería, esto en el ducto o la chimenea de la parrilla del asador donde cocina, por lo que el fuego se provocó por la acumulación de grasa que, con las altas temperaturas, produjo las flamas que ocasionaron daños materiales menores en el área de los asadores y sin personas lesionadas.