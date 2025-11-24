Paralizarán carreteras por la crisis en el agro

Organizaciones campesinas del norte de Tamaulipas anunciaron que hoy lunes llevarán a cabo una serie de bloqueos en carreteras y cruces estratégicos de la región, como medida de presión ante la falta de respuesta del Gobierno Federal respecto a la solicitud de un precio justo para el grano.

Juan Gabriel Armendáriz Escobedo, presidente del Comité Municipal Campesino de Reynosa, explicó que productores de diversos municipios se sumarán a esta movilización, que formará parte de un esfuerzo coordinado a nivel nacional.

Bloqueos en puentes y carreteras

De acuerdo con Armendáriz, contingentes de San Fernando se trasladarán al Puente Internacional Pharr; productores de Valle Hermoso y Río Bravo se manifestarán en el cruce de Progreso; mientras que los campesinos de Reynosa bloquearán la carretera Reynosa–Monterrey, a la altura del kilómetro 30.

"Ya está todo programado. Vienen tres o cuatro autobuses de San Fernando, la gente de Valle Hermoso y Río Bravo va a Progreso, y en Reynosa nos vamos a manifestar en el kilómetro 30", detalló.

Exigen precio justo para el grano

El dirigente campesino señaló que la principal demanda es la definición de un precio de garantía que permita a los productores recuperar su inversión, ya que el precio actual —dijo— resulta insostenible.

"Lo que estamos exigiendo es un precio justo para el grano. Con el precio actual no sacamos ni la inversión. Han ido compañeros a Ciudad de México, los atienden, pero no hay una respuesta concreta. Cada vez se están sumando más estados por el mismo motivo", afirmó.

Llamado a evitar viajes

Finalmente, el líder campesino pidió a la población evitar desplazamientos por carretera durante los días de protesta, para no quedar varados.

"Sabemos que vamos a perjudicar a mucha gente. Por eso recomendamos que mañana se abstengan de salir a carretera. Todo va a estar cerrado, por todas partes habrá manifestaciones. Si no tienen que viajar al interior del país, no salgan, para que no se queden parados uno o dos días", concluyó.

Movilización prolongada

Armendáriz adelantó que los bloqueos podrían extenderse por varios días, pues los grupos participantes se están organizando por relevos.

"Según el dato que me pasaron, será permanente por lo pronto, unos dos o tres días para presionar. Hay muchísima gente inconforme y van a estar relevándose", explicó.

Aunque reconoció que las manifestaciones afectarán a terceros, Armendáriz destacó que una parte del sector transportista ha expresado su apoyo al movimiento.

"Los camioneros también nos están entendiendo porque ellos viven la inseguridad en las carreteras. Ellos también están exigiendo soluciones y se están sumando", señaló.

