Campesinos amagan con toma de carreteras

Como balde de agua fría, cayó sobre campesinos y propietarios rurales la noticia del fracaso de las pláticas sostenidas ayer lunes en la Secretaría de Gobernación, cuyo objetivo era el de autorizar el precio de garantía para la tonelada de maíz de $7,200.00 y de $27,000.00 para el frijol.

Exigen pago 7 mil 200 pesos por tonelada y acusan falta de acuerdos con la Secretaría de Agricultura.

Precisamente estos precios los viene manejando el Programa Alimentación para el Bienestar dentro del programa de Acopio PV 2025, que había fijado el precio de la tonelada de maíz blanco y del frijol sin definir aún el precio del sorgo, precios que no fueron tomados en cuenta en las pláticas efectuadas en Gobernación, entre funcionarios federales, industriales y representantes de los productores de granos en la república mexicana.

Por su parte tanto el dirigente del sector campesino en Reynosa, Gabriel Armendáriz Escobedo e Ignacio Tapia, comisario del ejido Rojo Gómez, lamentaron el hecho de que hayan fracasado las pláticas en Gobernación para autorizar precios justos para el maíz, frijol y sorgo.

Tapia participó en el movimiento realizado a la altura de la Y por carretera Victoria a Matamoros, frente a la bodega La Herradura.

Lamentaron ambos que no se haya conseguido la respuesta que esperaban pese a que está demostrado que el campo está agonizando por falta de precios justos al sorgo, maíz y frijol.

Este tipo de actitudes por parte del gobierno, no están ayudando en nada a rescatar al campo sino al contrario, lo están abandonando cada vez más propiciando con ello el desánimo entre los campesinos al grado de que cada vez serán más y más hectáreas de tierra las que quedarán sin sembrar porque bajo esas condiciones, ya no es rentable seguir cultivándolas, agregó Armendáriz Escobedo.

A tomar casetas de autopistas y a bloquear carreteras, llaman dirigentes de productores del campo tras fracaso del diálogo celebrado el lunes en la Secretaría de Gobernación de la ciudad de México.

"Las medidas de presión las tendremos que mantener por tiempo indefinido como es el acuerdo tomado por las entidades participantes en este movimiento, porque de no hacerlo así, no podremos lograr el objetivo deseado que es el de contar con precios justos para nuestras cosechas", dijo Baltazar Valdés, presidente del Movimiento Agrícola Campesino (MAC).

Esta confirmado, que no hubo la respuesta esperada y por tanto, no nos deja el gobierno otra alternativa a quienes nos dedicamos a producir alimentos en el campo, más que llevar a cabo la toma de carreteras y otras acciones más.

Más adelante, señala que "luchamos por precios justos, sembramos vida, cosechamos esperanza".

Hasta donde se sabe, los industriales del país rechazaron pagar el mencionado precio que es realmente el que se necesita para poder rescatar el campo mexicano, lo mismo que mejorar precios de sorgo, frijol y otros granos más.

Para la tonelada del frijol se manejaba un precio de $27,000.00 pero no hay nada hasta el momento.

3 granos básicos afectados

Maíz, frijol y sorgo, cuyos precios siguen sin definirse o sin alcanzar niveles rentables para los productores.

2 líderes rurales

Gabriel Armendáriz Escobedo e Ignacio Tapia, expresaron su inconformidad y advirtieron del abandono al campo.

1 punto de protesta

Movimiento realizado a la altura de "La Y" en la carretera Victoria–Matamoros, frente a la bodega La Herradura.

Julio Berdegué, secretario de Agricultura, informó en su cuenta X, que en coordinación con los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán implementaremos un precio para el maíz blanco de esas tres entidades de $6,050 pesos por tonelada. Además, un crédito con una tasa máxima de 8.5% de interés anual con un seguro agropecuario incluido.

Vamos a abrir las ventanillas a la mayor brevedad para los productores de maíz blanco de las tres entidades que quieran registrarse, y los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y Michoacán también publicarán su mecánica operativa de apoyo complementario, para completar el precio indicado.