Mantienen fe de llegar a acuerdo

Nueve horas duró el bloqueo del pasado lunes al puente internacional Reynosa-Pharr a manos de un grupo de campesinos que exigía del gobierno precio justo a sus cosechas de sorgo. El movimiento concluyó el mismo lunes a las 19:00 horas luego de recibir la promesa de ser atendidos en reunión, a celebrarse hoy miércoles.

Vamos a reunirnos con Antonio Varela Flores, titular de la Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, alrededor de las 10:00 horas". Gabriel Armendáriz Escobedo Dirigente campesino

Para tal efecto, viajará a la capital del estado una comisión de productores encabezados por él mismo, en donde expondrán la petición sobre los $6,000.00 que están solicitando para la tonelada de sorgo.

Vamos a seguir insistiendo sobre esa cantidad de dinero que, de lograrse, sería una excelente noticia para los productores de sorgo. De esa manera estaremos en condiciones de cubrir las necesidades de nuestras familias, pero también para pagar adeudos a los que recurrieron para sembrar pero, además, el recurso servirá para contar con qué empezar a preparar las tierras, una vez que se aproxime el ciclo agrícola de temprano siguiente, puntualizó el dirigente agrario.



