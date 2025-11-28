Suspenden bloqueo por baja exportación

Este jueves se suspendió el bloqueo por parte de un grupo de agricultores al puente internacional Reynosa-Pharr.

La decisión fue tomada ante el poco movimiento exportacional que se esperaba para el día de hoy, pues muchos embarques cruzaron ayer miércoles, según lo informó el vocero oficial del movimiento que demanda el rescate del campo mexicano, Héctor Peña de León.

"Ante tal situación, los compañeros que respaldan este movimiento y un servidor preferimos al menos por hoy, ir a reforzar la manifestación que llevan a cabo también los agricultores de Río Bravo y la región, en el libramiento Monterrey-Matamoros y en el puente internacional de Nuevo Progreso", agregó.

¿Cuál es la situación actual del bloqueo?

Ahora bien, si para hoy o mañana no hay una respuesta concreta y satisfactoria para todos los que participamos en estos actos de protesta en diferentes puntos de la república mexicana, seguiremos con los bloqueos.

Para el viernes, podríamos también apoyar al bloqueo que se lleva a cabo en la carretera Reynosa-Monterrey a la altura del kilómetro 30.

¿Qué esperan los agricultores de las autoridades?

"Nos han enterado de que representantes nacionales están en las mesas de diálogo ahora con altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación y esperemos que nos den una respuesta favorable a nuestras demandas que consideramos son justas y que van encaminadas a rescatar el campo mexicano", indicó Peña de León.

URGE CANACO UNA SOLUCIÓN

Ante la inseguridad en carreteras y el cierre de vías de comunicación, la CANACO ServyTur de Reynosa externó su preocupación y demandó solución del gobierno a esa clase de problemas.

"Los cierres de carreteras por parte de las organizaciones de transportistas y agricultores, son manifestaciones de protesta que surgen del hartazgo legítimo por la inseguridad prevaleciente en las carreteras así como por los robos de carga, extorsión y la falta de condiciones mínimas para trabajar, producir y circular con seguridad", dijo Gildardo López Hinojosa, presidente del organismo camaral.

Y continuó diciendo que "si bien el gobierno federal ha anunciado esfuerzos para atender la crisis en éste sentido, la CANACO Reynosa señala que las corporaciones estatales, fiscales y policías municipales, con frecuencia actúan e incurren en omisiones graves y en algunos casos existe complicidad que permite la operación delictiva".