Productores agrícolas bloquean puente Reynosa-Pharr en protesta

Un grupo de productores agrícolas realiza un bloqueo en los accesos al puente internacional Reynosa-Pharr durante este lunes, como parte de la movilización nacional que se realiza en protesta.

Los productores solicitan un precio justo en los granos como el sorgo, trigo, maíz y otras cosechas que recogen en cada ciclo agrícola. Señalan que tomaron la decisión ante la respuesta de las autoridades.

Refieren que esperarán en el lugar hasta conocer los resultados de las negociaciones con el gobierno federal para ver qué acciones tomarán.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas recomendó a los automovilistas tener precaución y en la medida de lo posible tomar vías alternas.