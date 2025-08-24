Registra el área rural Solo lluvias aisladas

Solamente lluvias asiladas se han registrado hasta el momento en el área rural, pero campesinos de Reynosa tienen la confianza de que lleguen más precipitaciones pluviales que serán de gran beneficio para quienes contemplan sembrar en el próximo ciclo agrícola de temprano.

"Solamente sabemos que por la Brecha El Becerro cayó una pulgada y media de agua en tanto que en el ejido Santo Niño, cayó una pulgada y es todo por el momento", informó Gabriel Armendáriz, presidente del Comité Municipal Campesino en la ciudad.

"Ojalá y nos llueva más, porque el aguita que nos vaya cayendo, se irá acumulando y nos servirá para la preparación de las tierras de temporal", agregó.

Se sabe que hay pronósticos de precipitaciones pluviales para los días siguientes y se espera que se concreten.

Mientras tanto, ya varios ejidatarios están dedicados a deshierbar sus parcelas en espera de que se den las condiciones para seguir sembrando sorgo.

Otros, definitivamente ya lo pensaron bien y han preferido retirarse momentáneamente de la actividad productora de granos, pues han caído en desaliento tras la falta de apoyos por parte del gobierno así como también porque consideran que ya no les es rentable el tema.