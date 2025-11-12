Preparan la segunda edición del ´Becatón´

La Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa, se prepara para celebrar la segunda edición del Becatón 2025, un evento que busca impulsar la educación y brindar apoyo económico a mujeres universitarias que están próximas a titularse, por lo que invita a personas solidarias a sumarse a esta actividad.

La cita será el 25 de noviembre a las 6:00 de la tarde en un salón, en la colonia Puerta Grande, donde además se reconocerá a patrocinadores y aliados educativos que se han sumado a esta causa.

Angélica Almanza Treviño, presidenta de la asociación, comentó que este programa representa una oportunidad para transformar vidas a través de la educación.

"Hasta ahora tenemos 71 patrocinadores y estamos por definir las beneficiarias, el viernes daremos a conocer los resultados, ahí se les dará un reconocimiento a los patrocinadores y se hará la entrega simbólica de becas", dijo. Durante el evento se realizará la entrega de apoyos económicos para trámites de titulación, con el objetivo de que más mujeres logren culminar su formación profesional.

"Aún podemos recibir más apoyo, ya que son muchas las mujeres que se postularon", destacó.



