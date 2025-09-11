Alerta por fraude en las becas de Bienestar

Autoridades federales alertan a madres y padres de familia sobre intentos de fraude detectados en el proceso de registro de las becas del Gobierno Federal y piden a la ciudadanía extremar precauciones y no entregar información personal a terceros.

Alexander Alan Bolaños, coordinador regional de Becas para el Bienestar en la zona que abarca de Río Bravo hasta Nuevo Laredo del Gobierno Federal, informó que una madre de familia fue víctima de un engaño en el que, tras entregar sus documentos a una persona desconocida, perdió el acceso a su tarjeta del Banco del Bienestar.

"La recomendaciones principal, es que no reciban ayuda de extraños, porque ya hemos recibido quejas donde un ciber les roba la información y se llevan esa tarjeta del Banco del Bienestar otras personas.

Entonces sí es muy importante que cuiden su información, porque al momento de que ustedes todos sus documentos pueden hacer muchos trámites indebidos", dijo.

Y agregó: "Se nos presentó uno, fue una señora que sí dijo, oye sabes que yo se los di a un señor que no conocía y fue el único que se nos presentó, pero ella está consciente que no debió haber hecho eso, de dar su información personal a otra persona y ya se rescató para él la información para que ella ya pudiera recibir esa beca", recalcó.

Pidió seguir únicamente los canales oficiales de la doctora Nadia Ochoa, titular estatal, y de Julio León, coordinador nacional de las Becas Bienestar.

"Que no los que no los engañen, que no se dejen guiar por páginas falsas, muchas veces les dan otras fechas, vienen los papás molestos porque dicen oye a mí me dijeron que la beca, ya venían me la iban a entregar y resultan que eran páginas falsas, entonces sí les pedimos de favor que sigan la página oficial de la doctora Nadia Ochoa, aquí en el estado ella va a publicar todo el calendario, cuando se vayan a entregar las tarjetas también lo va a publicar, cómo inscribirse a esta beca y qué documentación es la que se requiere", expresó.

En cuanto a las cifras, destacó que en Tamaulipas ya son 175 mil los estudiantes beneficiarios de la beca Rita Cetina, además de 103 mil en nivel medio superior con Benito Juárez y 5 mil jóvenes inscritos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

En el caso de Reynosa, actualmente cuentan con 35 mil becarios de secundaria con Rita Cetina, más de 14 mil en preparatorias con Benito Juárez, además de jóvenes inscritos en escuelas prioritarias con otros programas federales.

El periodo de registro para nuevo ingreso y rezagados en secundaria, con la beca federal Rita Cetina, se mantiene abierto del 15 al 30 de septiembre.








