Invitan al registro en línea para la Beca Universal Rita Cetina

El Gobierno de México, a través de los programas para el Bienestar, realiza el registro en línea para la Beca Universal Rita Cetina de Educación Básica, dirigida a estudiantes de secundarias públicas.

Cada dos meses a partir de septiembre de este año, se otorgarán mil 900 pesos por familia con al menos un estudiante en secundaria pública y 700 pesos adicionales por cada estudiante extra en secundaria pública.

Actualmente se realizan visitas a las escuelas de Reynosa, donde se informa del proceso y se despejan dudas sobre el trámite.

El proceso comenzó el pasado 15 de septiembre y estará disponible hasta el próximo 30 de septiembre, a través de la página oficial www.becaritacetina.gob.mx.

Las autoridades federales señalaron que el trámite debe ser realizado por el padre, madre o tutor del estudiante, y es indispensable contar con una cuenta activa de Llave MX para completar el registro.

La Beca Universal Rita Cetina ofrece un incentivo económico que contribuya a la permanencia escolar de los adolescentes en secundaria, reforzando así la igualdad de oportunidades educativas.



