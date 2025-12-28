Bienestar federal derrama más de 22 mmdp en apoyos

A través de los diversos programas federales Tamaulipas cuenta con 744 mil 870 beneficiarias y beneficiarios, con una gran derrama anual de 22 mil 805 millones 337 mil 050 pesos del Gobierno Federal.

Actualmente los Programas prioritarios del Gobierno de México son: la Pensión para Mujeres Bienestar, el Programa Salud Casa por Casa y la Beca Rita Cetina.

Luis Lauro Reyes Rodríguez, Delegado de los Programas para el Bienestar en el estado, comentó que con el Programa Pensión Mujeres Bienestar se ha beneficiado a más de 100 mil mujeres de 60 a 64 años con un apoyo bimestral de 3,000 pesos.

Con el Programa "Salud Casa por Casa" en Tamaulipas, a través de los Servidores de la Nación, se ha atendido en la actualidad a más 240 mil hogares visitados por los servidores de la salud.

En el Estado hay más 500 Servidores de Salud, para llevar el bienestar a adultos mayores y personas con discapacidad.

Reciben el apoyo con atención médica a los hogares de adultos mayores y personas con discapacidad en situación vulnerable, mediante visitas domiciliarias de brigadas de salud que realizan censos y brindan servicios preventivos.

Explicó que las Becas Bienestar para las Familias de Educación Básica están destinadas para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, donde obtienen un apoyo de 1,900 mensuales, beneficiando a 56 mil 775 familias y la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina" destinada para estudiantes menores de edad inscritos en secundarias públicas de México, reciben un apoyo otorgado de 700 pesos adicionales por cada estudiante extra en secundaria pública.