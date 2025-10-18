Termina dispersión de recursos de Rita Cetina

Autoridades federales concluyeron el viernes con la dispersión de recursos del primer bimestre del ciclo escolar 2025-2026 de la Beca Universal "Rita Cetina".

Para el nivel de secundaria, el calendario oficial inició el pasado lunes 6 y terminó ayer con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Los pagos se han estado realizando conforme a la letra inicial del apellido del titular de la tarjeta del Banco del Bienestar.

El esquema aplicó exclusivamente para familias beneficiarias que ya cuentan con su tarjeta bancaria y han recibido apoyos en bimestres anteriores.

El apoyo federal se entrega cada dos meses y son mil 900 pesos por familia con al menos un estudiante en secundaria pública.

Se pide evitar aglomeraciones en el banco del bienestar, ya que el recurso está disponible las 24 horas del día.



