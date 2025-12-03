Impulsan a estudiantes con entrega de becas

La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) fue sede de la entrega de la Beca Futuro Tamaulipas, un apoyo económico otorgado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC).

¿Qué es la Beca Futuro Tamaulipas?

Este programa estatal busca impulsar a jóvenes con condiciones socioeconómicas adversas que cursan estudios en instituciones públicas de educación superior, con el propósito de asegurar su permanencia y avance académico.

Durante su intervención, el rector Garza Hernández destacó el impacto del apoyo en la comunidad estudiantil. Informó que, en lo que va del año, la UTTN ha registrado 1,456 alumnos beneficiados, distribuidos en 716 del periodo febrero–julio y 740 del cuatrimestre agosto–diciembre.

Impacto del apoyo en la comunidad estudiantil

Subrayó que estas cifras reflejan el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya con el fortalecimiento de la educación en el estado. "Este tipo de apoyos impulsa la formación integral de nuestros jóvenes y refrenda el objetivo de brindar una educación accesible y de calidad", señaló el rector.

En representación de los beneficiarios, la estudiante Ángeles Monserrat Martínez Leal expresó su agradecimiento al Gobierno del Estado por la beca recibida, la cual, dijo, se convierte en un apoyo esencial para continuar con sus estudios universitarios.

Testimonio de beneficiarios de la beca

"Estimado gobernador de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya, muchas gracias porque a través del ITABEC apoya a los estudiantes en situación socioeconómica adversa para continuar con nuestros estudios, lo que nos brinda nuevas oportunidades para terminar con éxito nuestra carrera universitaria", manifestó.

Por su parte, el director general del ITABEC, Juan Guillermo Manzur Arzola, reconoció el trabajo académico y administrativo de la UTTN y reiteró el respaldo del Gobierno del Estado para seguir fortaleciendo una educación con visión humanista.