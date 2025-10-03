Invitan a preparatorianos registrarse en Beca ´BJ´

Del 1 al 15 de octubre permanecerá abierto el registro para que los estudiantes de preparatorias y bachilleratos públicos puedan solicitar la Beca Universal "Benito Juárez" de Educación Media Superior.

El programa da un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos dirigido a alumnas y alumnos de primer semestre que aún no forman parte de este programa del Gobierno Federal.

De acuerdo con la convocatoria, los requisitos básicos son: estar inscrito en una institución pública de nivel medio superior, contar con CURP vigente, comprobante de domicilio digitalizado y, para los menores de edad, datos completos del tutor.

Una vez aprobada la solicitud, el apoyo será entregado de manera bimestral a través de los medios autorizados por la Coordinación Nacional de Becas.

Con este programa, el Gobierno de México busca garantizar que los jóvenes continúen sus estudios y no abandonen la escuela por falta de recursos

El proceso se realiza en línea a través de la plataforma Llave MX, donde los estudiantes deberán crear una cuenta utilizando su CURP, datos de domicilio, número de celular y correo electrónico.

Posteriormente, con la clave del centro de trabajo de la escuela, podrán iniciar el registro y subir la documentación requerida.



