Expiden beca para los alumnos de secundaria

Continúa abierta la convocatoria para estudiantes del nivel de educación secundaria que deseen acceder a una beca del sistema nacional; dicho trámite puede realizar de manera sencilla; únicamente se debe ingresar al portal oficial www.becaritacetina.gob.mx y seguir las instrucciones.

Para esto, se requiere contar con un dispositivo con acceso a internet, por lo que exhortan a la población a no compartir sus datos personales con intermediarios, esto a fin de evitar fraudes o robo de identidad.

La autoridades destacan que se trata de un trámite totalmente gratuito.

Asimismo, anunciaron que dicha convocatoria permanecerá abierta con la finalidad de lograr beneficiar al mayor número de alumnos.



