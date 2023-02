Retienen a bebé en el Materno Infantil

Isidra Espinosa, abuela de María Luisa, dijo que ella pasó por una etapa de problemas de adicción, lo que cesó después de saber que estaba embarazada, aseguró.

El pasado fin de semana, María Luisa dio a luz en el Hospital Materno Infantil, en donde al cabo de dos días fue dada de alta, pero al solicitar la entrega de la bebita se le negó e informó que estaba en custodia; tras dar vista al DIF, el médico estableció que ella tenía problemas de adicción.

"Hemos solicitado ver a la niña, no lo permiten, vamos a la visita y nos niegan el acceso y argumentan que no darán a la menor; no sabemos qué está pasando, nos dicen tantas cosas, mi nieta no tiene problemas de adicción, los tuvo, pero han sido superados", afirmó desconsolada la señora Isidra.

ENTORNO FAMILIAR

Una fuente acreditada y consultada en el Sistema Municipal DIF bajo la petición de reservar su identidad ante la prohibición de dar declaraciones, observó que en este caso, el Sistema Municipal DIF y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia intervinieron por petición de la dirección del Hospital Materno Infantil.

Aclara que no fue una decisión asumida de manera unilateral por el Instituto. "Se intervino tras darse vista del caso de la madre y sus antecedentes, la menor se encuentra bajo cuidado del Hospital, mientras el DIF establece si la mujer está apta y en condiciones de hacerse cargo de su hija; no hay ningún inconveniente, acreditando lo anterior se le hará entrega de la menor", expuso.

Por otro lado, esta misma fuente consultada refiere que en los últimos días, similares casos de presunta negligencia y mala atención con menores se han trasladado al Sistema Municipal DIF, al menos unos cinco van en la última semana.

"Nosotros tenemos, por Ley, la obligación de garantizar el entorno adecuado, seguro y en condiciones óptimas para los menores; no es algo que se pueda evadir e incumplir. Tan pronto se acredite que la bebé podrá ser bien cuidada y atendida, sin riesgo alguno para ella, se entregará a su familia sin mayores problemas", apuntó la fuente informativa.