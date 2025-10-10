Invitan a participar en un Bazar con Causa

La Fundación Iluminando Corazones a Niños con Cáncer, invita a la comunidad a participar este sábado 11 de octubre, sede del Bazar con Causa “Thrift con”.

Los asistentes podrán disfrutar de bazares, accesorios, ropa, arte, comida y productos locales, en un ambiente pet friendly, pensado para que toda la familia pueda participar.

El evento se llevará a cabo de 1:00 de la tarde a 8:00 de la noche en el Centro de Convenciones de Reynosa y contará con una amplia variedad de actividades y productos en exhibición.

Jorge Mar Gea, presidente de la agrupación comentó que además de ofrecer un espacio de convivencia y apoyo al emprendimiento local, el bazar tendrá como eje central una colecta de artículos de higiene personal y limpieza, que serán destinados a niños que luchan contra el cáncer.

“Los invitamos a que asistan este sábado al bazar en el centro de convenciones en beneficio de iluminando corazones, habrá diferentes expositores, apoyen también en la colecta para nuestros niños”, dijo.

La entrada será completamente gratuita, y los organizadores invitan a la comunidad a asistir con familiares y amigos para disfrutar de un día lleno de arte, solidaridad.



