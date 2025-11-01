Convierten terrenos baldíos en basureros

Irresponsables personas convierten en basureros clandestinos cada vez mayor número de terrenos deshabitados y enmontados, que constituyen focos de infección y criadero de moscas y alimañas de todo tipo.

Ante tal situación, se hace necesaria la intervención de autoridades de Medio Ambiente a fin de ponga un hasta aquí a quienes se dan a la tarea de tirar todo tipo de deshechos sólidos en esos lugares.

Uno de los tiraderos a cielo abierto se ubica en la calle Cuauhtémoc de la colonia Miguel Hidalgo y ahí pueden verse desde neumáticos inservibles, entre otros objetos más.

Para vecinos del asentamiento humano, como Olga Uresti, resulta pésima ademas, la imagen que presentan los basureros clandestinos, de ahí que se esté pidiendo que se apliquen correctivos o sanciones económicas a quienes resulten responsables.

Ese montón de basura está ubicada precisamente a unos metros del albergue para familiares de pacientes hospitalizados en el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), mismo que por cierto, continúa cerrado por diferentes motivos.

En diferentes colonias de Reynosa, también pueden apreciarse ese tipo de problemas que han ido creciendo en número en los años recientes, ante la apatía de las autoridades municipales a las que corresponde intervenir y no lo han hecho aún.



