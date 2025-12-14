Proliferan los basureros que arriesgan la salud de vecinos

Los basureros clandestinos existentes en Reynosa, son cada vez más, problema al que no le dan solución las autoridades municipales.

En una gran parte de los asentamientos humanos existentes en la ciudad, hay por lo menos dos, tres o más tiraderos de deshechos sólidos que además de representar un foco de infección, dan una pésima imagen.

Por citar tan sólo uno, en la calle Cuauhtémoc de la colonia Miguel Hidalgo, existe uno en un predio baldío y enmontado.

Ahí hay basura de todo tipo y hasta muebles inservibles, los cuales invaden hasta la banqueta, pero ninguna autoridad local ha mostrado preocupación por atender tanto éste así como los demás que hay por doquier.

Una persona que dijo vivir en la Miguel Hidalgo y que acertó pasar frente al tiradero de basura y que dijo llamarse Benjamín Robles, comentó que es al municipio a quien corresponde intervenir en éste tipo de casos y debiera ordenar la recolección de por lo menos la basura que se encuentra tirada en la vía pública.

Existe una oficina que denominada Servicios Públicos Primarios y es a la que deben ordenar poner manos a la obra para resolver esta clase de problemas que contaminan el medio ambiente.