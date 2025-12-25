Genera basurero clandestino roedores que invaden casas

Un predio ubicado en la esquina de la calle Rubén y calle Delia se ha convertido, con el paso de los años, en un tiradero clandestino de basura, situación que ha provocado severas afectaciones a las familias que habitan en los alrededores.

De acuerdo con residentes de la zona, el terreno lleva varios años en completo abandono. Al no contar con una barda, cerca o delimitación alguna, el libre acceso ha facilitado que personas ajenas lo utilicen de manera irregular como basurero.

Desde la acera de la avenida principal pueden observarse montañas de desechos, entre ellos bolsas de basura, llantas y pedazos de madera. Esta acumulación ha derivado en una grave problemática de salud pública, pues vecinos reportan la presencia constante de roedores y animales ponzoñosos.

¿Qué declararon los vecinos sobre el tiradero?

Las familias aseguran que, pese a los esfuerzos por mantener limpios sus hogares, la plaga continúa debido a la cercanía del basurero improvisado. "No nos damos abasto con los ratones, se meten a nuestras casas y por más que limpiemos, siguen y siguen. Queremos que de verdad nos urge que las autoridades hagan algo al respecto, ya que no se puede vivir así", expresó doña Rosa Zárate, vecina afectada.

Impacto en la comunidad por acumulación de basura

Ante esta situación, los colonos hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que intervengan y se responsabilice a los propietarios del predio, ya sea mediante la limpieza del terreno o su debida delimitación, con el fin de evitar que continúe esta problemática que pone en riesgo la salud de la comunidad.