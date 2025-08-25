Tiran hasta refrigeradores en la Pedro José Méndez

Tiran hasta refrigeradores en la Pedro José MéndezLa acumulación de desechos en cuerpo de agua de Pedro José Méndez pone en peligro a sus habitantes
Uno de los cuerpos de agua más grandes de la colonia Pedro José Méndez, abordando la calichera desde la calle 11, también presenta gran acumulación de basura flotante, incluyendo refrigeradores y muebles. El olor a descomposición es intenso y las lluvias elevan el nivel del agua, aumentando el riesgo de inundación.
Ramón Ramons, residente del sector, mencionó que él mismo poco a poco rellenó el lugar donde hoy habita. Sin embargo, el sitio enfrenta riesgo de inundación, proliferación de mosquitos y contaminación de forma abundante.
EL MAÑANA RECOMIENDA