Los recipientes de basura hasta el tope, en el centro

Por enésima ocasión se pone de manifiesto el deficiente servicio de recolección de basura en diferentes sectores de la ciudad, incluido el centro de la misma.

Los contenedores permanecen por días copeteados de basura, generando un espectáculo deprimente así como provocando también la formación de focos de infección que representan un riesgo para la salud de las familias que viven a corta distancia.

Impacto en la comunidad por la acumulación de basura

Por la calle Bravo con Morelos, existe un recipiente de esa clase, el cual generalmente se observa atascado de desperdicios e incluso a los costados también se ve buena cantidad de basura expuesta.

Vecinos del lugar hacen llamados frecuentes al municipio para que ponga a trabajar a las autoridades de Servicios Públicos Primarios, pero parece indicar que o no gira las instrucciones pertinentes o bien, ignoran las órdenes que les giran.

Acciones de la autoridad ante el problema de la basura

Entre tanto, la basura que además representa una afectación al medio ambiente, permanece hasta por días en el lugar donde es depositada por las familias porque los camiones recolectores se retrasan en los recorridos que deben hacer cada semana.

Otro contenedor que de igual forma se vio lleno de basura fue el situado en la plazoleta donde se ubica el monumento a La Madre, por bulevar Hidalgo y Tiburcio Garza Zamora.