Abandonan tierra, ramas secas, llantas y basura

Residentes de la calle Segunda Petrolera de la colonia Pedro J. Méndez lanzan un llamado urgente a las autoridades de ecología y medio ambiente, ya que indican que desde hace ya varias semanas, un montón de tierra, ramas secas, llantas y basura fue abandonado a un costado de dicha vialidad.

Este hecho que representa un riesgo para la salud de quienes habitan a los alrededores, expusieron.

La montaña de basura, la cual cuenta con más de un metro de altura, se ha convertido en el hogar perfecto de roedores y animales ponzoñosos, mismos que buscan refugio en los domicilios aledaños. "La verdad desconocemos quién y por qué dejaron eso ahí, pero solo trajeron basura que no es nuestra y con ella víboras, arañas y ratones; nos preocupa porque aquí la mayoría tenemos niños, y pues sí queremos que nos hagan caso los de medio ambiente o servicios públicos primarios, quien se apero que vengan", expresó Rocío Molina Fuentes.

¿Cuál es la situación actual?

Asimismo, refieren que por años se ha solicitado la pavimentación de esta calle, ya que menciona que en temporada de lluvia esta se vuelve intransitable, debido al lodo fangoso y enormes charcos que se forman con facilidad; sin embargo, pese a sus distintas solicitudes, sus peticiones no han sido escuchadas.

Piden a quien corresponda poner atención a su caso, uno más en la ciudad de Reynosa, donde cada vez se muestra menos respeto por los espacios públicos e incluso vialidades, al abandonar sin temor alguno a ser sancionados, basura, desechos e incluso cacharros, por lo que piden mayor presencia y regulación por parte de las autoridades.